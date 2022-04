Stand: 25.04.2022 00:00 Uhr Sieg för Hamborg Towers

In de Basketball-Bunnsliga is dat allerbest lopen för de Hamborg Towers: De Mannschop hett in’t letzte Speel tohuus in de Hauptrunn gegen Bayern München mit 87 to 83 wunnen. / Stand: 25.04.2022, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 25.04.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch