Stand: 22.04.2022 12:00 Uhr Düsse Week: Oostermarsch in Hamborg

Üm un bi 2.100 Minschen sünd in Hamborg Maandag düsse Week bi’n Oostermarsch mitlopen. Dat sünd meist jüst so veel Lüüd ween as in de Johrn vör de Corona-Tiet. Ditmaal hett sik de Protest vör allen Dingen gegen den Krieg in‘e Ukrain richt. Bi ornlich veel Sünnschien un ahn Krawall sünd de Demonstranten vun’n Speelbudenplatz op St. Pauli na’n Fischmarkt hentrocken. Vöraf sünd dejenigen, de den Oostermarsch op’e Been stellt harrn, dull wat bekrittelt worrn. Se harrn sik blangen anner Saken kloor dorgegen utsnackt, Wapen an’e Ukrain to levern.

