Container-Stau in’n Haven

Stand: 22.04.2022 09:30 Uhr

De Maleschen in’n Hamborger Haven dör de Corona-Pandemie sünd grötter as bet nu bekannt. So as de NDR dat wies worrn is, töövt in’e Düütschen Bucht totiets tominnst teihn Frachters dorop, bummelig dreeunsösstigdusend Containers afladen to könen. An’n Burchardkai sünd aver all de Lagerplätz vull. De Terminal-Mitarbeiders vun’e HHLA schüllt dorüm denn nu ok Överstünnen maken, denn fehlen doot dor woll üm un bi achthunnert Arbeitsschichten in’n Maand.

// Stand: 22.04.2022, Kl. 9:30

