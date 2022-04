Stand: 22.04.2022 09:30 Uhr Fernwarms ut Billbrook

In ganz Düütschland gifft dat dit Projekt blots eenmal - dat geiht üm’e Fernwarms in Billbrook. Denn dor schüllt an de Müllverbrennungsanlaag Borsigstraat nu ne’e Pumpen för de Warms Hamborgs Klimaschutz wieder vöranbringen. De Pumpen hoolt de Energie ut Rookgasen bi’t Müllverbrennen rut. Un dormit schall denn in 35.000 Huusholden inbött warrn. Hamborg warrt so denn ok unafhängiger vun Gas un Köhlen ut Russland.

