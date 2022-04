Stand: 21.04.2022 09:30 Uhr Unfall in Winterhuud

Bi en Taxi-Unfall in Winterhuud sünd dree Minschen an’t Lief to Schaden kamen. Dat Taxi weer vunmorgen op den Süüdring ünnerwegens, is vun de Straat afkamen un gegen en Boom rummst. In dat Taxi seten de Fohrer un twee anner Lüüd. All dree müssen na’t Krankenhuus henbröcht warrn. / Stand: 21.04.2022, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 21.04.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch