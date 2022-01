Stand: 10.01.2022 09:30 Uhr 2G-Plus in Hamborg

In Hamborg gellt vun vundaag af an scharpere Coronaregeln: Nu heet dat 2G-Plus in’t Restaurang, Theater, Kino oder binnen bi’n Sport. Lüüd, de dubbelt impt oder na Corona wedder op’n Damm sünd, de bruukt dor nu en negativen Coronatest. Nich gellen deit dat för Minschen, de al boostert sünd un ok nich för Kinner un junge Lüüd ünner sössteihn Johr. De Testzentren in de Stadt rekent vunwegen de ne’en Oplagen dormit, dat en Barg Minschen to’t Testen kümmt. / Stand: 10.01.2022, Klock 9:30

