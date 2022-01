Stand: 10.01.2022 09:30 Uhr Inköpen an’n Sünndag

An den eersten Sünndag in’t Johr, an den de Ladens un Geschäften apen harrn, weern nich so veel Minschen ünnerwegens as normaal an so en Dag. Man de Lüüd, de dor weern, de hebbt ok goot inköfft, see Brigitte Engler vun’t City-Management to NDR 90,3. Ok wenn de Laag vunwegen Corona un dat Regenwedder wat keddelig weer, sünd de Hökers tofreden. Anstahn hebbt de Minschen vör de Impsteden, so as an’n Goosmarkt. / Stand: 10.01.2022, Klock 9:30

