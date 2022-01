Stand: 07.01.2022 09:30 Uhr NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

De eerste Deel vun’n Dag bringt’n beten Regen oder ok Sneeregen bi Temperaturen vun bet to twee Graad so as nu in Fuhlsbüddel. Later an’n Dag geiht dat rop op bet to fief Graad un dor blifft dat denn fakener ok dröög un ok’n beten Sünn kann dorbi ween. Un morgen is dat dagsöver eerst fründlich un later to’n Avend hen treckt denn dichtere Wulken op un deels hebbt de denn ok Regen oder Snee mit dorbi bi Temperaturen vun bet to veer Graad.

// Stand: 07.01.2022, Kl. 9:30

