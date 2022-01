Stand: 06.01.2022 09:30 Uhr Impen in de Hannelskamer

De Hamborger Hannelskamer maakt vundaag wedder de Dören vun ehr Impzentrum apen. Lütte un middelgrote Ünnernehmen, de keen egen Bedriefsdokter hebbt, köönt jümehr Anstellten dor en Termin för’t Booster-Impen anbeden. Denn hebbt de Ladens un Geschäften düsse Week an’n Sünndag apen un ok dor hett een de Schangs sik gegen Corona impen to laten, so as op den Goosmarkt. Vun Maandag af an gellt in Hamborg 2G-Plus. Lüüd, de dubbelt impt oder na Corona wedder op’n Damm sünd, de bruukt denn ok en negativen Test, wenn se in en Restaurang, in’t Theater oder in’t Fitnessstudio gahn wüllt. / Stand: 06.01.2022, Klock 9:30

