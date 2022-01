Stand: 05.01.2022 09:30 Uhr Sportbund bekrittelt Corona-Regeln

Ok de Hamborger Sportbund hett siene Sorgen mit 2G-Plus. Dor fraagt se sik graad, wo se dat ümsetten künnt. Vereens schüllt jümehr Liddmaten ok sülms testen dröven. Footballspelen so heel ohn Tokiekers – dorvun hoolt to'n Bispeel Sankt-Pauli-Präsident Oke Göttlich nix. He fröög: Woso sünd in de Amateurligen eendusend Fans tolaten – un bi de Profis nich? | Stand 5.1.2022 Kl. 9:30

