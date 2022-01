Stand: 04.01.2022 09:30 Uhr Hölp vun de Bunnswehr

In Hamborg gaht de Corona-Tahlen ümmer noch na baven. Wi hebbt aktuell en Inzidenz vun mehr as veerhunnertveertig. Dorüm kriegt de Hamborger Behörden nun wedder Hölp vun de Bunnswehr. Eenbhunnert Fruuns- un Mannslüüd, de schüllt vun vundaag af an de Kontakten vun Infizeerte rutkregen. En poor kennt de Arbeid al, denn se weren al dree Maanden voräff hier. De Insatz is nu eerstmal bet to’t Enn vun Januar plaant. //Stand 04.01.2022 Kl. 9:30

