Stand: 04.01.2022 09:30 Uhr Lüüd op de Straat

Se warrt jo ok bekrittelt, de Corona-Politik. In Hamborg hebbt sik an’n Avend in de ganze Stadt lüttere Gruppen vun Minschen drapen. Wat de Polizei seggt, geev dat ok gröttere Drapen, to’n Bispill in Bardörp: Dor weren bummelig hunnert Lüüd tosamenkamen, de gegen de Corona-Politik sünd. Man ok üm un bi eenhunnertdörtig Gegen-Demonstranten weren dor. Bunnswiet sünd mehr as fiefundörtigdusend Minschen op de Straat west – faken bi Spazeergäng, de nich vun Amtswegen her afniggt weren. // Stand 04.01.2022 Kl. 9:30

