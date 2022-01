Stand: 04.01.2022 09:30 Uhr Wahnungen vs Klimaschutz

Ok över den Boo vun Wahnungen warrt in Hamborg veel streden. De Klimabiraat will, dat nich teihndusend, sünnern blots de Hälft dorvun boot warrt, üm dat Klima to schützen. Dat bekrittelt de Klimaschutz-Organisatschoon GermanZero. Se fordert in en apen Breef, dat dat mehr Wahnungen geven schall, de de Lüüd ok betahlen köönt. //Stand 04.01.2022 Kl. 9:30

