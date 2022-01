Stand: 03.01.2022 09:30 Uhr Polizei Hamborg mutt sporen

De Polizei Hamborg mutt sporen – un dat in en dreestellig Millionenhöögde. Dat hett Polizeipräsident Ralf Martin Meyer in’n Snack mit NDR 90,3 künnig maakt. Plaant is dat in’n nächsten Dubbelhuusholt för de Johrn tweedusenddreeuntwintig un veeruntwintig. Sporen süllt se ok bi de Mitarbeiders. Un denn will de Polizei nich mehr so veel Hüüs meden un jemehr Lüüd noch mehr in’t Huuskontor arbeiden laten. // Stand 03.01.2022, Kl. 9:30

