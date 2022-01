Stand: 03.01.2022 09:30 Uhr Basketball: Hamborg Towers verleert

Lange Tiet harrn se de Nees vörn, un denn doch verloren. De Hamborg Towers harrn in de Basketball-Bunnsliga bi’t Speel gegen den Düütschen Mester Alba Berlin mit achtig to achtunachtig dat Nasehn. För de Towers weer dat de eerste Nedderlaag na veer Siegen achter’nanner. Tweedusendfiefhunnert Fans weern in’n Willemsborger Inselpark mit dorbi. De Towers sünd nu in de Tabell op den negenten Platz torüchfullen. // Stand 03.01.2022, Kl. 9:30

