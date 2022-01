Stand: 03.01.2022 09:30 Uhr Corona op Krüüzfohrtscheep

Glieks twee Krüüzfohrtscheep mussen wegen Corona-Fäll jemehr Reis afbreken. De "Aida Nova" is in Lissabon mit mehr as veerdusend Minschen an Boord vör Anker gahn. Dat Schipp hangt nu siet fief Daag in'n Haven fast. Mehr as föfftig Lüüd vun de Crew hebbt sik mit dat Corona-Virus ansteken. För de "Mein Schiff 6" un jemehr tweedusend Gäst weer de Reis in Dubai vör de Tiet toenn. // Stand 03.01.2022, Kl. 9:30

