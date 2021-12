Stand: 31.12.2021 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Wi köönt vundaag barfoot in’n Regen na’t ne’e Johr röverdanzen. Warm un natt noog dorför is dat. Op veerteihn Graad schafft de Temperaturen dat vundaag. Na poor Flagen is dat mal kort dröög, man to’n Nameddag dor pladdert denn wedder so richtig bi frischen Wind ut Süüd bet West. Dat ne’e Johr geiht denn mit poor Wulken los, dat drieselt ok jümmer mal bi bet to ölven Graad. // Stand: 31.12.2021, Kl. 9:30

