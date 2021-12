Stand: 30.12.2021 09:30 Uhr Corona un dat Afwater

Afwater sall bi’n Kampf gegen Corona hölpen. Dorto sall överall in Düütschland en Verfahren utboot warrn, mit dat een dat Virus nawiesen kann. Minschen scheedt ja al lang Viren ut, ehrdat se sik krank föhlt. So kann een ok Corona fröh in ‘t Afwater nawiesen. Düsset System warrt an de een oder anner Steed al bruukt. Anfang tweedusendtweeuntwintig sall dor en grötteret Projekt vun warrn. Un de Ümweltbehöörd meent: Hamborg warrt en Deel dorvun. // Stand 30.12.2021, Kl. 9:30

