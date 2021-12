Stand: 30.12.2021 09:30 Uhr Quarantään na Diskobesöök

Üm un bi achthunnerttwintig Minschen mööt na en Disko-Besöök in Henstedt-Ulzburg in 'n Kreis Segebarg in Corona-Quarantään. Minnst een Gast hett sik mi dat Omikron-Virus ansteken. Nu mööt ok de, de Corona al achter sik hebbt un Kuntaktpersonen, de al impt sünd för veerteihn Daag tohuus blieven. Wokeen an'n Hilligavend oder an'n eersten Wiehnachtsdag in 't "Joy" weer, gellt es enge Kuntaktperson. // Stand 30.12.2021, Kl. 9:30

