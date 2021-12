Stand: 30.12.2021 09:30 Uhr Tanksteed överfullen

In Billsteedt hett en Mann an’n Avend en Tanksteed överfullen. De twintig- bet dörtig Johr ole Mann hett de Mitarbeiders mit en Waap droht un Bargeld an sik nahmen. De Polizei söcht nu na Lüüd, de wat vun den Överfall in de Straat Kattensteert mitkregen hebbt. // Stand 30.12.2021, Kl. 9:30

