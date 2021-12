Stand: 16.12.2021 09:30 Uhr Lauterbach över Impstoff

Wat Bunnssundheitsminister Karl Lauterbach seggt, is de Biontech-Impstoff al knapp. In de tokamen dree Weken kunnen in Düütschland meist dree Komma twee Millionen Dosen utlevert warrn, sä he in't ZDF. Man dat is düütlich weniger as dat, wat de Dokters jedeen Week bruukt. Lauterbach will an'n Nameddag op en Pressekunferenz mit den Präsidenten vun't RKI, Lothar Wieler, wat dorto seggen.//Stand 16.12.2021, Kl. 9:30

