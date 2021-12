Stand: 09.12.2021 09:30 Uhr Mehr Bahnen to Wiehnachten

Mehr Töög, mehr Platz. Wegen de Corona-Pandemie stockt de Bahn ehr Anbott to Wiehnachten op. Dat steiht in de Funke-Bläder to lesen. Vunaf tweeuntwintigsten Dezember bet to'n tweten Januar süllt bummelig eenhunnert Bahnen tosätzlich fohren. An acht grote Bahnhööv - dorünner in Hamborg, Berlin un Köln süllt denn mehr Servicemitarbeiders ünnerwegens ween. // Stand 09.12.2021, Kl. 9:30

