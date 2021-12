Stand: 07.12.2021 09:30 Uhr 3G in de Bahn

De Düütsche Bahn kontrolliert vun morgen af an, wat sik ok jeedeen an de 3G Corona-Regeln hoolt. Dat Redaktschonsnetwark Düütschland hett rutfunnen, dat dat dorto en ne'e Deenstorder gifft. Kontrollöre schüllt mal hier mal dor nakieken, wat een impt or test is, or Corona al achter sik hett. Un wokeen dat denn nich wiesen kann, de mutt rut ut'n Tog. Bi'n HVV in Hamborg warrt so wat vun Maandag af an ok düer: Wokeen sik dor nich an 3G hoolt, mutt Straaf betahlen – tominnst achtig Euro. | Stand 7.12.2021 Kl. 9:30

