Stand: 07.12.2021 09:30 Uhr Technik maakt Staus körter

Op de Bardörper Straat gifft dat en düütschlandwiet ne'e Oort den Verkehr to stüern. Un so is dat dorto kamen, dat de Staus dor bannig körter worrn sünd. Wegen en Brüchenbosteed op de B5 över de A1 gifft dat graad blots noch drei Sporen. Een dorvun warrt in'n Wessel bruukt: Morgens kummt de Verkehr dor rin in de Stadt un namiddags wedder rut ut de Stadt. De Sporwessel löppt automatisch. Dat hett bi dat System mehr Blickschadens geven, man de Crashs mit Verletze sünd weniger worrn. | Stand 7.12.2021 Kl. 9:30

