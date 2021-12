Stand: 02.12.2021 09:30 Uhr Bürgerschop över dat Impen

Wokeen hett de Verantwoorden för de langen Slangen an de Corona-Impstatschonen in Hamborg? De SPD Hamborg hett güstern in de Börgerschop de Bunnsregeren de Schuld doran geven. Wat Binnensenater Andy Grote seggt, sünd nichmal de Halve vun de Impdosen, de een bestellen kann, utlevert worrn. De Oppositschoon sä, dat dröff liekers nich mehr passeren, dat een vör de Impzentren lang anstahn mutt. De Linken krittelt doran, dat een dat Impzentrum in de Messehallen dicht maakt hett. // Stand 02.12.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.12.2021 | 09:30 Uhr