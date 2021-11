Stand: 30.11.2021 09:30 Uhr Bund un Länner snackt över Corona-Regeln

Ok Bund un Länner snackt vundaag över hartere Corona-Regeln. Mit dorbi sünd Bunnskanzlersch Angela Merkel un ehr wohrschienliche Nafolger Olaf Scholz. Kanzleramtsböverste Helge Braun hett in de Funke-Bläder en Nootbrems verlangt, de överall gellen sall. Dat wöör bedüden: Al wedder Bunnsligaspelen ahn Tokiekers un en Maskenplicht an Scholen, in all Johrgäng. // Stand 30.11.2021, Kl. 9:30

