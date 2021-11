Stand: 30.11.2021 09:30 Uhr Corona: De Tallen

De Corona-Inzidenz in Düütschland hett sik meist gor nich verännert. Se blifft bi bummelig veerhunnerttweeunföfftig. Op de Intensivstatschonen in Hamborg liegt opstunns sövenunsösstig Covid-Patienten. De Hospitaliserensraat hebbt se noch nich op den ne'esten Stand bröcht. Güstern leeg se in Hamburg bi ünner twee.// Stand 30.11.2021, Kl. 9:30

