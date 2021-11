Stand: 30.11.2021 09:30 Uhr Groten Schaden dörch Cum Ex

De Schaden, den ümstreden Bankgeschäften in Hamborg anricht hebbt, de is woll grötter as een dat betto wusst hett. Dörch de Cum-Ex un Cum-Cum-Deals kunnt ween, un de Stadt sünd bet to en halv Milliarde an Stüern dörch de Nees gahn. Dat kann een ut de Antwoort vun’n Senaat op en Anfraag vun de Linken rutlesen. De Behörden kiekt sik nu twölf Verdachtsfäll an. // Stand 30.11.2021, Kl. 9:30

