Stand: 30.11.2021 09:30 Uhr Pries för Messi

De Football-Star Lionel Messi hett wedder een vun de wichtigsten Priesen bi'n Football wunnen. Den "Ballon d'Or". He is vör den Bayern-Störmer Robert Lewandowski op Platz een lannt. Wokeen mit den güllen Ball utteekt warrt, de gellt as de beste Speler vun de Welt. //Stand 30.11.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.11.2021 | 09:30 Uhr