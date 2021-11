Stand: 25.11.2021 09:30 Uhr Corona-Tahlen vun't RKI

Siet Pandemiebeginn sünd mehr as eenhunnertdusend Minschen mit or an en Corona-Infektschon dootbleven. De Inzidenz in Düütschland is vundaag noch mal wedder dull anwassen. Dat Robert Koch-Institut mellt, se steiht nu bi knapp veerhunnerttwintig. Op Intensiv is de Laag in'n Süden un Oosten graad bannig leeg, in Hamborg sünd in'n Vergliek noch mehr Betten frei. Dat Divi-Intensivregister tellt hier graad süssunveertig Minschen, de op en Intensivstatschon wegen Corona behannelt warrt. | Stand 25.11.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 25.11.2021 | 09:30 Uhr