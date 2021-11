Stand: 25.11.2021 09:30 Uhr Rabe: Scholen sünd seker

Schoolsenater Ties Rabe seggt, dat de Scholen in Hamborg ok an düssen Punkt vun de Pandemie seker weren. Dat weer nich nödig de Wiehnachtsferien länger lopen to laten, so as se dat in Brandenborg un Sassen maakt. Un Rabe sä ok noch, dat he dorgegen weer, de Scholen dicht to maken. Scholen tomaken, so dat de Ülleren mehr Sekerheit hefft, dat hööl he för en Schandaal. | Stand 25.11.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 25.11.2021 | 09:30 Uhr