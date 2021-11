Stand: 24.11.2021 09:30 Uhr Stellenafboo bi Blohm un Voss

Bi Blohm un Voss schüllt bummelig eenhunnertdörtig Arbeidsstellen wegstreken warrn. Wat de Lürssen-Warft seggt, schall de Hamborger Warft so beter in Wettbewarv bestahn. De Bremer Warft harr Blohm un Voss fief Johr vöraf övernahmen. De IG-Metall will hüüt Namiddag in Hamborg gegen den Afboo vun de Stellen protesteren. //Stand 24.11.2021 Kl. 9:30

