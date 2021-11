Stand: 23.11.2021 10:15 Uhr Schoospeeler Volker Lechtenbrink is dod

De Schoospeeler, Muskant un Speelbaas Volker Lechtenbrink is dod. He is sövenunsöventig Johr old worden un güstern in’n Kreis vun sien Fomilie storven, nadem he dull krank west is. Dat hett grad dat Ernst-Deutsch-Theoter in Hamborg to weten geven. / Stand: 23.11.21 Klock 09:30

