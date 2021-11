Stand: 22.11.2021 09:30 Uhr Ampel-Verhanneln in de Slussweek

Bi dat Verhanneln över en Ampel-Koalitschoon, dor wüllt se disse Week allens fardig kriegen. Vundaag kaamt nochmal de Partei-Böversten un de SPD-Kanzlerkandidaat Olaf Scholz tosamen. Noch in de lopen Week wüllt de SPD, de Grönen un de FDP den Entwurf för jem ehrn Koalitschoonsverdrag vörwiesen. Un plaant is, dat in akraat twee Weken Scholz as ne'en Bunnskanzler wählt warrn schall. // Stand: 22.11., Klock 09:30

