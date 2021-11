Stand: 16.11.2021 09:30 Uhr Wokeen warrt ne’e CDU-Vörsitter?

Bet morgen kann een sik noch bi de CDU bewarven: Bet nu gifft dat dree Kandidaten vör den Posten as Bunns-Parteibaas. Siet güstern Avend is ok Friedrich Merz mit vun de Partei – he versöcht dat nu dat drütte Mal. Opstellen laten hebbt sik al Norbert Röttgen un Helge Braun. / Stand: 16.11.2021, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 16.11.2021 | 09:30 Uhr