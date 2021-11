Stand: 15.11.2021 09:30 Uhr Root, Gröön un Geel verhannelt wedder

Vundaag kaamt in Berlin de Böversten vun de dree Ampel-Parteien tosamen, un se wüllt wiedermaken mit dat Verhanneln üm en Koalitischoon. Dat geiht dorbi ok üm Corona-Regeln för Düütschland. dpa hett mellt, dat för den öffentlichen Nahverkehr to de Maskenplicht ok Dree-G hentokamen schall. De Bunnslänner schüllt entscheden över Inschränken vun Kontakte twüschen de Lüüd. Bi dat ut'n Huus gahn oder dat Verreisen schall inschränken aver nich tolaten warrn. Un denn gifft dat noch en Entwurf för en Gesett över Homeoffice-Plicht för Bürolüüd. // Stand: 15.11., Klock 09:30

