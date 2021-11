Stand: 15.11.2021 09:30 Uhr Ne'et Ohnsorg-Stück mit Tempo un Pointen

Veel to lachen geev dat för dat Premierenpublikum in't Ohnsorg-Theater bi dat ne'e Stück "Weddersehn maakt Freid". In de Verwesselungskummedi geiht dat üm en Millionär, de arm speelt, denn he will bi't Scheden nich dat halve Geld los warrn. De Speelbaas Harald Weiler hett dat Stück mit veel Tempo un en Barg Pointen op de Bühn bröcht. Mehr doröver gifft dat vunavend Klock söven to hören, in't Kulturjournal. // Stand: 15.11., Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 15.11.2021 | 09:30 Uhr