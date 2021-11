Stand: 12.11.2021 09:30 Uhr Mit 9:0 wunnen

Dat is en klore Saak ween för de düütsche Football-Nationalmannschop. In Wolfsburg hebbt se güstern Avend gegen Liechtenstein mit negen to null in de WM-Qualifikatschoon wunnen. Bunnstrainer Hansi Flick hett dormit denn ok in sien sösstet Lännerspeel de Nees vörn hatt. Dat se tokamen Johr an de Football-WM in Katar an deelnehmen doot, dat stünn för de DFB-Elven al vör dat Speel güstern Avend fast.

// Stand: 12.11.2021, Kl. 9:30

