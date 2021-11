Stand: 12.11.2021 09:30 Uhr NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

De Vörmiddag geiht mit Wulken un Spütterregen los. Opstunns hebbt wi dorto denn Temperaturen vun söven Graad in Fuhlsbüddel. Hüüt Namiddag köönt denn villicht’n poor, so twee bet dree, Stünnen Sünnschien mit dorbi ween bi Temperaturen vun bet to twölf Graad. Un an’t Wekenenn hett de Sünn denn man blots wenig Schangsen. Dor gifft dat denn veel Wulken. Meisttiets blifft dat aver dröög bi Temperaturen vun üm un bi negen Graad.

// Stand: 12.11.2021, Kl. 9:30

