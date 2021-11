Stand: 11.11.2021 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Dat Wedder för uns in Hamborg is vundaag teemlich gries mit veel Spütterregen un Temperaturen bet to twölf Graad.

Ok morgen geiht de Dag eerstmal mit beten Spütterregen los, dat warrt denn aver bilütten wat dröger, mag ween, dor kickt denn ok de Sünn wedder rut. Warmer as bet to ölven Graad warrt dat denn aver liekers nich // Stand: 11.11.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 11.11.2021 | 09:30 Uhr