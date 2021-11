Stand: 05.11.2021 09:30 Uhr Snacken över Corona-Kurs

En Corona-Sprütt to’t Opfrischen vun’e Impen un dat för all, dat wüllt nu ok de Sundheitsminsterinnen un -ministers vun Bund un Länner. Bet nu warrt de sonöömte „Immun-Booster“ in Hamborg na den Raatslag vun de Stännige Impkommisschoon vör allen Dingen för Lüüd, de över söventig Johr oolt sünd, anbaden. To’n Middag hen will de Minister-Runn nu seggen, woans de tokünftige Corona-Kurs utsehn deit.

// Stand: 05.11.2021, Kl. 9:30

