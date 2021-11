Stand: 01.11.2021 09:30 Uhr Krawall an Halloween

Mehrere hunnert junge Lüüd hebbt an Halloween in Hamborg Krawall maakt. Se hebbt Eier op Hüüs, Autos un Bussen smeten. Un Schandarms hebbt to’n Deel sogor Böllers un Steen afkregen. Veer Polizisten sünd woll an’t Lief to Schaden kamen. Hooch her güng dat op den Horborger Raathuusmarkt, in Billsteed, Bardörp un in dat Inkoopscenter Bornheide. / Stand: 01.11.2021, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 01.11.2021 | 09:30 Uhr