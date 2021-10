Stand: 21.10.2021 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag gifft dat veel Wulken un af un an warrt dat dor bannig dull rutregen. An'n Morgen gewittert dat denn hier un dor ok noch. De Temperaturen warrt nich höger as dörteihn Graad. Opstunns sünd dat ülven Graad an de Bill. Dorto gifft dat denn en strammen Wind, deelwies ok mit Böen. Morgen regent dat denn wieder, eerst to'n Avend hen lockert de Wulken wedder op. | Stand 21.10.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 21.10.2021 | 09:30 Uhr