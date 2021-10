Stand: 18.10.2021 09:30 Uhr Wichtige Opgaav för Hamborger Senatersch

Mit Olaf Scholz kunn also de neegste Kanzler wedder mal ut Hamborg kamen. Op den Weg dorhen speelt aver ok de Hamborger Soziaalsenatersch Melanie Leonhard en wichtige Rull. De SPD-Lands-Vörsittersch koordineert de Arbeits-, Soziaal- un Gesundheitspolitik för all dejenigen Bundslänner, wo de SPD mitregeern deit. Dat bedüdt, Leonhard levert ehr Partei Themen un Inholt, för dat Verhanneln üm en Koalitschoon mit de Grönen un de FDP.

