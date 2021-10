Stand: 18.10.2021 09:30 Uhr Spelers sünd beschimpt worrn

Bi'n HSV steiht Arger in't Huus, denn an't Wekenenn sünd in't Volksparkstadion Spelers vun Fans rassistisch beleidigt worrn. Vör allen Khaled Narey vun'n Gegner Düsseldorf is beschimpt worrn un denn hebbt se ok noch Beerbekers na em smeten. Man ok HSV-Speler Bakery Jatta is beleidigt worrn. De Vereen hett dorto güstern sien Menen kloor maakt un schreev, in sien Stadion geev dat keen Platz för Rassismus, un de HSV, de stünn för Vielfalt, as se sik utdrücken deen. Wohrschienlich warrt nu de Düütsche Footballbund ermiddeln.

