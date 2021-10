Stand: 14.10.2021 09:30 Uhr Unfall in Lurup

Woso is en Fro güstern in en Huus in Lurup rinfohrt? Dat ünnersöcht de Hamborger Polizei opstünns. De fiefunachtig-Jöhrige harr in den Depenkamp toeerst en anner Auto rammt, dat dor parkt hett. Denn weer se in de Flurstraat in en Eenfamilienhuus rinfohrt un keem in de Wahnstuuv to’t Stahn. De Familie mit fief Lüüd, de in dat Huus wahnt, hett nix afkregen. De Fohrerin is böös an’t Lief to Schaden kamen un liggt nu in’t Krankenhuus. / Stand: 14.10.2021, Klock 9:30

