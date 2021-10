Stand: 13.10.2021 09:30 Uhr Warrt bi Polizei un Füerwehr spoort?

Dat kunn ween un bi Polizei un Füerwehr in Hamborg mööt se düchtig wat insporen. Dat glöövt de CDU un de Düütsche Polizeiwarkschop. Wat Geldsaken angeiht, dor hett de Stadt dat opstunns nich licht. Dat hett ok mit de Corona-Pandemie to doon. Bi ’n Huusholt gifft dat en Lock in Millardenhöögde. De Binnenbehöörd kann noch gor nich seggen, wo se sporen warrt. Dat mutt een eerst noch allens afstimmen. // Stand 13.10.2021, Kl. 9:30

