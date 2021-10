Stand: 13.10.2021 09:30 Uhr Ehrn vun Afghanistan-Insatz

Vundaag würdigt Bunnsdag un Bunnsregeren den Insatz vun de düütschen Suldaten in Afghanistan. An ’t Ehrnmaal vun de Bunnswehr leggt se vunmeddag en Kranz hen. Dormit denkt se an de negenunföfftig Suldaten, de bi den Insatz sturven sünd. Un denn is noch en Afslussappell mit Bunnspräsident Frank-Walter Steinmeier un Kanzlersche Angela Merkel plaant. Vunavend gifft dat en groten Tappenstriek vör den Reichsdag. // Stand 13.10.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 13.10.2021 | 09:30 Uhr