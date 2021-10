Stand: 12.10.2021 09:30 Uhr Verkehrskungress in Hamborg

Dag twee bi den gröttsten Verkehrskungress vun de Welt hier in Hamborg. Dorbi staht vundaag Systemen in’n Middelpunkt, de Verkehrsdeelnehmers beter informeren süllt. To’t Bispeel över de körteste Verbinnen bi ’n Nahverkehr oder wat sik dat lohnt, dat een dat Verkehrsmiddel wesseln deit. Een Höhepunkt is vundaag de Floog vun en Riesendrohn – en so nöömten Velocopter – op Steenwarder. // Stand 12.10.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.10.2021 | 09:30 Uhr