Stand: 11.10.2021 09:30 Uhr Corona-Snelltests

Wokeen en Corona-Sneeltest bruken deit, de mutt em vun vundaag af an sülvst betahlen. Ümsünst sünd se blots noch för Minschen, de sik nich impen latten köönt, to’n Bispiell Kinner ünner twölf Johr. Wat de Test kossen deit, dat is in Hamborg ünnerscheedlich. De woll günstigsten gifft dat för knapp Twölf Euro. Bi enkelte Aftheken kost dat aver ok bet to Fiefuntwintig Euro. //Stand 11.11.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 11.10.2021 | 09:30 Uhr